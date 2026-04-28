Sá Pinto fechou acordo com o Pafos, de Chipre.

O português viaja nesta terça-feira e vai assinar contrato até final da temporada, sem cláusula de renovação, ficando responsável por disputar as últimas cinco jornadas do campeonato e a final da Taça do Chipre.

Nesta altura, o Pafos já está muito longe da disputa pelo título de campeão, numa altura em que se encontra a nove pontos do líder Omonia Limassol, com apenas mais quinze em disputa.

O Pafos, que ainda é campeão em título, concentra-se por isso em subir na classificação e entrar nos três primeiros classificados, que dão acesso às provas europeias. O segundo lugar, do AEK Larnaca, está a quatro pontos e o terceiro lugar, do Aris Limassol, está a um ponto de distância.

Para além disso, há a possibilidade de disputar mais um troféu, nesta caso a Taça de Chipre, frente a APOEL ou Apollon Limassol.

Refira-se, por fim, que no Pafos o português vai encontrar o ex-Benfica David Luiz, bem como os portugueses Pepê Rodrigues, Domingos Quina, Dani Silva e Alexandre Brito.

RELACIONADOS
