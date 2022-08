Ricardo Sá Pinto venceu na quinta-feira, por 3-1, o jogo que tinha na liga iraniana, mas uma reação do treinador do Esteghlal deu que falar também.

O técnico português reagiu ao golo do Malavan com um pontapé na maca que estava situada ao lado do banco de suplentes.

Os maqueiros não ficaram nada contentes com o gesto, mas a intervenção de um elemento do Esteghlal parece ter serenado as coisas no momento.

Refira-se que o adversário ficou a vencer por 1-0 com esse golo, mas a equipa de Sá Pinto deu a volta.