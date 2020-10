Marko Grujic, novo reforço do FC Porto, estreou-se a nível sénior, aos 17 anos, pelas mãos de um treinador português. Ricardo Sá Pinto era o técnico do Estrela Vermelha, em 2013, quando o médio foi titular na derrota, por 3-0, no terreno do Vojvodina.

O antigo internacional português aproveitou para lançar vários jovens nesse encontro – última jornada do campeonato, com tudo já decidido – entre os quais, Grujic.

«Era um jovem que já merecia uma oportunidade, como outros que lancei na altura. Já treinava com a equipa A, rapidamente percebi o talento e que ia longe. São miúdos com maturidade e inteligência de jogo diferente da dos outros, muito focados e com uma excelente forma de estar e treinar. Estava preparado para se mostrar e foi apenas o primeiro passo, a aparição, e depois basta confiança para ter continuidade», contou Sá Pinto ao Maisfutebol.

Com a saída de Danilo Pereira, o FC Porto perdeu uma solução para a zona mais recuada do meio campo. Para o treinador de 47 anos, Grujic pode ser o substituto do internacional português. «Percebe bem quer a posição seis quer oito, porque entende muito bem o jogo», assume.

Sá Pinto crê que o médio sérvio «é uma boa opção» para os dragões, embora não dê garantias acerca da sua titularidade. «Não sei se vai ser indiscutível, mas jogou duas épocas no Hertha, na Bundesliga, um campeonato muito forte e competitivo, onde só joga quem tem qualidade», sublinhou.

O treinador português entende que «os três grandes, neste momento, estão limitados» financeiramente, mas «dentro do dinheiro que o FC Porto pode gastar, é uma boa solução».

Além das qualidades técnicas que lhe reconhece, Sá Pinto admira as características mentais do jogador de 24 anos.

«É um jogador alto, com boa capacidade motora, agressivo, rápido, qualidade quer em passe longo ou curto, mas acima de tudo é muito comprometido, sereno e sempre pronto a aprender», atirou.