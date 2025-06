Aryna Sabalenka venceu a polaca - e tetracampeã do torneio - Iga Swiątek, para chegar à primeira final de Roland Garros. A tenista número 1 do mundo precisou de duas horas e 22 minutos para vencer por 2 sets a 1.

Sabalenka, a atual número um do ranking «WTA», venceu pelos parciais 7-6, 4-6 e 6-0, tendo alcançado a sexta vitória consecutiva, e estreia-se na final do torneio do Grand Slam.

Aryna Sabalenka fica assim à espera da adversária para a final de sábado. Coco Gauff ou Lois Boisson decidem esta tarde o último lugar que dá acesso à final.