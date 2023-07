Imagine o que será preciso para deixar Steph Curry louco com um concurso de três pontos. O base dos Golden State Warriors ficou impressionado com o que sucedeu no concurso de triplos do WNBA Al Star, no qual Sabrina Ionescu arrasou a concorrência!

Ironicamente, a base de New York Liberty falhou o primeiro lançamento, mas depois fez apenas e só isto!

Ionescu marcou 25 de 27 triplos o que provocou a reação daquele que é um dos maiores lançadores da história do jogo. «Ridículo», escreveu Curry, etiquetando Ionescu na publicação que fez no twitter.

Que show!