Rio Ave e FC Porto empataram a uma bola num encontro que valia o segundo lugar isolado da Zona Norte do campeonato nacional de juniores.



Os vilacondenses chegaram ao intervalo a vencer graças a um golo de Diop. Na etapa complementar os dragões conseguirem chegar à igualdade por Faustino.



O FC Porto, campeão europeu e nacional, continua em segundo lugar com 34 pontos, mais dois que o Rio Ave. A série é liderada pelo Sp. Braga com 43 pontos.



No outro jogo deste domingo, referente à Zona Sul, o Sporting bateu o Sacavenense por 3-1 com dois golos de Tiago Tomás e outro de Tiago Ferreira. Por sua vez, Leandro Bral foi o autor do golo dos forasteiros.



Os leões têm 44 pontos e ocupam a segunda posição com menos nove pontos que o líder Benfica.