A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lamentou a morte de Luís Miguel Barra, um jovem de 15 anos que sofreu uma paragem cardíaca sofrida durante um treino.

«À família enlutada, ao clube e aos amigos de Luís Miguel Barra, o presidente [cessante] da FPF, Fernando Gomes, apresenta as mais sentidas condolências», pode ler-se na nota publicada no site oficial do organismo.

O Sacavenense ainda não reagiu à notícia, mas já tinha anunciado a suspensão temporária das atividades desportivas, esta quarta-feira.