Luís Filipe Vieira fraturou o braço direito na sequência da queda aparatosa à saída do Campus de Justiça, em Lisboa, onde foi absolvido no processo Saco Azul.

O ex-presidente do Benfica ia a tentar passar pelo meio dos jornalistas quando falhou um degrau e caiu sobre o braço direito. Vieira conseguiu levantar-se com a ajuda dos repórteres e depois abandonou o local, mas em visíveis dificuldades.

O antigo líder dos encarnados, de 76 anos, está medicado para as dores e terá de ficar 15 dias com o braço engessado.