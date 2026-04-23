Saco Azul
Há 36 min
Luís Filipe Vieira com o braço partido após queda aparatosa
Ex-presidente do Benfica falhou um degrau à saída do Campus de Justiça pouco depois da absolvição no processo Saco Azul
DMA
Ex-presidente do Benfica falhou um degrau à saída do Campus de Justiça pouco depois da absolvição no processo Saco Azul
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Luís Filipe Vieira fraturou o braço direito na sequência da queda aparatosa à saída do Campus de Justiça, em Lisboa, onde foi absolvido no processo Saco Azul.
O ex-presidente do Benfica ia a tentar passar pelo meio dos jornalistas quando falhou um degrau e caiu sobre o braço direito. Vieira conseguiu levantar-se com a ajuda dos repórteres e depois abandonou o local, mas em visíveis dificuldades.
O antigo líder dos encarnados, de 76 anos, está medicado para as dores e terá de ficar 15 dias com o braço engessado.
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