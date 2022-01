Neemias Queta jogou 32 segundos na derrota dos Sacramento Kings em casa dos Philadelphia 76ers (103-101), ficando em branco no nono jogo da NBA.

Em Filadélfia, o poste português entrou em campo a 47,1 segundos do final do segundo período, acabando por sair 32 segundos depois, já com duas faltas feitas.

Tyrese Haliburton foi o melhor marcador dos Kings, com 38 pontos, mais dois do que Joel Embiid, dos Sixers, que conseguiu ainda 12 ressaltos.

Com a sexta derrota consecutiva, os Kings seguem na 13.ª e antepenúltima posição da Conferência Oeste, com 18 vitórias e 33 derrotas, enquanto os Sixers (30-19), que estão numa série de quatro vitórias seguidas, são terceiros no Este.