A SAD do Benfica confirmou a existência de buscas às suas instalações.

«A Benfica SAD manifesta, como sempre, a sua total disponibilidade para colaborar com as autoridades no esclarecimento das questões suscitadas no âmbito da diligência em curso», lê-se numa curta nota publicada no site oficial do Benfica.

A PJ investiga um alegado envolvimento de responsáveis do Benfica em casos de corrupção desportiva, recaindo ainda sobre a SAD encarnada suspeitas de fraude fiscal.