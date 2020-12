Domingos Soares de Oliveira foi reconduzido como administrador executivo da SAD do Benfica.

Isso mesmo informaram este sábado os encarnados, num comunicado no site oficial em que dão conta de que os órgãos sociais para o quadriénio 2020-2024 serão conhecidos nos próximos dias.

Recorde-se que Luís Filipe Vieira foi reeleito presidente do Benfica no passado dia 28 de outubro, numas eleições históricas para o clube da Luz, com mais de 38 mil votantes.