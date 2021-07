A direção do Benfica confirmou, esta sexta-feira, que vai opor-se à aquisição de 25 por cento do capital da SAD dos encarnados por parte do milionário norte-americano John Textor, tal como a TVI já tinha noticiado.

Após ter reunido esta manhã, a direção do Benfica declara, em comunicado, «considerar inoportuna esta operação, pelo que à mesma se oporá, no exercício dos seus direitos e deveres, caso esta matéria venha a ser sujeita a deliberação em Assembleia Geral de Acionistas da Benfica SAD».

«Como detentor de ações de Categoria A no capital da Benfica SAD, o Sport Lisboa e Benfica pode, em determinadas circunstâncias definidas no art. 13.º dos estatutos daquela empresa, nomeadamente se estiver em causa a aquisição de uma participação qualificada por entidade concorrente, vetar essa aquisição. Esse direito foi objeto de formulação específica na revisão estatutária da Benfica SAD promovida por iniciativa do clube durante o último mandato dos órgãos sociais», refere, ainda, a direção.

Em causa está a informação enviada à CMVM pela SAD do Benfica, que confirmava que o maior acionista individual, José António dos Santos, tinha a intenção de vender 25 por cento das ações do capital social do organismo a John Textor.

A direção dos encarnados diz ainda que «desconhecia em absoluto a existência das negociações que conduziram à assinatura de um acordo para a compra de 25 por cento do capital da Benfica SAD entre o acionista privado José António dos Santos e o investidor John Textor» e que «apenas tomou conhecimento da existência desse acordo, cujo conteúdo desconhece, quando o mesmo foi noticiado ao público».

Esclarece ainda, na mesma nota, «que considera inoportuno receber, de maneira formal ou informal, o Sr. John Textor nesta altura».