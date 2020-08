O FC Porto anunciou esta quinta-feira que vai propor a passagem de Luís Gonçalves e Vítor Baía a administradores executivos da SAD.

Luís Gonçalves que ocupava o cargo de diretor-geral da SAD, e que continuará como diretor para o futebol, ao passo que Baía é vice-presidente do clube para a área do futebol. Os dois vão passar assim a integrar a administração do emblema azul e branco.

Refira-se de resto que a administração da SAD passará a ter nove elementos, três deles terão de ser mulheres, por obrigação estatutária das sociedades cotadas em bolsa. Desse modo, Manuela Aguiar, Rita Moreira e Cristina Azevedo serão igualmente propostas para administradoras não executivas.

Continuarão na administração da SAD Fernando Gomes, Adelino Caldeira e Reinaldo Teles (este último administrador não executivo), sob a presidência de Pinto da Costa.

Estas propostas serão apresentadas na Assembleia-Geral da sociedade anónima dos dragões, agendada para 17 de setembro.