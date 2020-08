O interesse do Sporting em Feddal tem sido uma novela constantemente com novos episódios. O central já esteve contratado, mas um problema detetado nos exames médicos levou o Sporting a querer renegociar os termos do contrato, o que não foi bem aceite pelo Betis.

Agora as duas partes voltaram a conversar e voltam a aproximar-se de um acordo, sendo que o Sporting procura alterar sobretudo as modalidades de pagamento: a SAD leonina mantém o acordo em três milhões de euros, mas altera os prazos de pagamento. Com o jogador, recorde-se, está tudo certo para um contrato de quatro anos.

Feddal, de resto, estava citado para ontem regressar aos treinos do Bétis, no início da pré-época da equipa, mas acabou por ser autorizado a ausentar-se, já que a direção do clube espanhol está há dois dias a conversar com o Sporting e o entendimento total voltar a estar mais próximo.