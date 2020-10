A SAD do Sp. Braga vai apresentar 22 milhões de euros de resultado líquido positivo em relação à temporada 2019/20, o maior de sempre daquela sociedade anónima desportiva.

Uma marca que «supera todas as expectativas inicialmente previstas», segundo nota do emblema minhoto, que sucede ao resultado positivo de 6,2 milhões de euros registado em 2018/19.

Os bracarenses registam ainda um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 30,2 milhões de euros.

«Este é o maior resultado de sempre da sociedade, que assume maior relevo face ao contexto epidemiológico vivenciado, o qual levou à interrupção das competições desportivas e gerou grande incerteza no mercado e na indústria do futebol», lê-se no comunucado.

Diz ainda o Sp. Braga que as mais valias decorrentes das operações com atletas se aproximam dos 25 milhões – o bolo geral do volume de negócios é de cerca de 68 milhões –, destacando, sem revelar o valor, a contribuição da transferência de Trincão para o Barcelona.

O passivo subiu cerca de 11 por cento, para um total de 58 milhões de euros, mas tal deve-se «em grande parte aos compromissos assumidos com transações de atletas».