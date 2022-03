O Sporting financiou-se em mais 38,5 milhões de euros, para isso antecipando valores de receitas comerciais relativas aos direitos televisivos, assim como utilizando créditos relativos aos direitos de distribuição do canal Sporting TV, lê-se em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Os leões referem que este valor será destinado a substituir passivos financeiros e não financeiros.



«Os créditos cedidos nesta operação servirão para colateralizar a emissão de obrigações titularizadas até ao reembolso integral das mesmas, tendo ficado assegurados mecanismos contratuais necessários, que permitirão à Sporting SAD recuperar a titularidade ou benefício económico dos Créditos, simultaneamente com o reembolso das obrigações titularizadas, o que poderá acontecer antecipadamente e a qualquer momento na sequência de solicitação da Sociedade, os quais não se encontram na sua exclusiva disponibilidade», pode ler-se ainda no comunicado.



O comunicado à CMVM na íntegra:



A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, informar o mercado, nos seguintes termos:



Na presente data, a Sporting SAD participou na alteração aos termos e condições da operação de titularização de créditos denominada “Lion Finance no. 1”, concluída em 20 de Março de 2019, na qual a Sagasta Finance – STC, S.A. (“Sagasta”) interveio na qualidade de emitente, operação esta que teve como objeto a titularização de créditos decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva e multimédia, de exploração da publicidade estática e virtual do Estádio José Alvalade, de distribuição do canal Sporting TV e direitos de patrocinador principal, celebrado a 28 de Dezembro de 2015, entre a Sporting SAD, a Sporting Comunicação e Plataformas, S.A. e a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.



A alteração à Lion Finance no. 1 concluída, na presente data, teve por objecto a emissão pela Sagasta de obrigações de titularização adicionais, no montante adicional de EUR 38.500.000, a título de acréscimo do preço de compra e venda de créditos relacionados com os direitos de transmissão televisiva e multimédia e com os direitos de distribuição do canal Sporting TV (adiante Créditos), destinada a substituir passivos, financeiros e não-financeiros. Os Créditos cedidos nesta operação servirão para colateralizar a emissão de obrigações titularizadas até ao reembolso integral das mesmas, tendo ficado assegurados mecanismos contratuais necessários, que permitirão à Sporting SAD recuperar a titularidade ou benefício económico dos Créditos, simultaneamente com o reembolso das obrigações titularizadas, o que poderá acontecer antecipadamente e a qualquer momento na sequência de solicitação da Sociedade, os quais não se encontram na sua exclusiva disponibilidade.



Lisboa, 4 de março de 2022.



O Representante das Relações com o Mercado