A SAD do Sporting divulgou nesta segunda-feira o Relatório e Contas do primeiro trimestre do exercício 2020/21, comunicando um prejuízo de 4,2 milhões de euros.



Os leões explicam que a venda de Marcus Wendel ao Zenit, por 20,3 milhões de euros, ainda não entra nestas contas. Para além disso, têm ainda a receber cerca de 20 milhões de euros de outros clubes



Por outro lado, a SAD verde e branca tem dívidas de 57,8 milhões de euros a clubes e empresários. O Sporting tem cerca de 30 milhões a pagar a clubes, com o Sp. Braga no topo da lista (9,3 milhões) por causa de Rúben Amorim.



A principal nota vai para a dívida de 27,8 milhões de euros a empresários de futebol. À cabeça surge a Gestifute de Jorge Mendes, seguindo-se a Positionumber de Miguel Pinho (empresário de Bruno Fernandes), mas a lista é bastante extensa, embora alguns valores sejam relativamente baixos.



Valores a receber pelo Sporting:









Valores a pagar pelo Sporting: