O Benfica reduziu os gastos com o pessoal, mas aumentou o valor das remunerações fixas informa o clube no Relatório e Contas do primeiro semestre de 2019/20.



Os encarnados aumentaram as remunerações fixas, ou seja, os salários pagos a jogadores, treinadores e restantes trabalhadores de 28,2 milhões de euros para 31 milhões de euros. O valor das indemnizações pago também aumentou quase um milhão de euros.



Em contrapartida, as águias reduziram os custos relativos às remunerações variáveis do pessoal que engloba objetivos individuais e coletivos. No entanto, é preciso explicar que o período homólogo previa o pagamento de prémios ao plantel relativos ao acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.



O Benfica revelou ainda os valores pagos aos membros da Administração da SAD neste primeiro semestre: 310 mil no total, distribuídos por Domingos Soares de Oliveira (195 mil euros) e Rui Costa (115 mil euros).