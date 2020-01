A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) revelou esta quinta-feira que a OPA lançada pelo Benfica sobre a SAD, com o objetivo de controlar até 95 por cento do capital, está a «correr em perfeitas condições de normalidade».

«A operação está a decorrer do nosso ponto de vista dentro de perfeitas condições de normalidade», disse a presidente da CMVM, Gabriela Figueiredo Dias, citada pela agência Lusa.

Recorde-se que o Benfica lançou, em novembro do ano passado, uma Oferta Pública de Aquisição sobre 28,067 por cento do capital da SAD do emblema da Luz. Esta OPA, avaliada em cerca de 32 milhões de euros, permitirá ao clube reforçar a sua posição até 95 por cento do capital da entidade que está cotada na bolsa, isto se for bem sucedida.