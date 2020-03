Para além da venda de João Félix, o Benfica recebeu 18,1 milhões de euros com as vendas de Carrillo, Salvio e Lisandro López.



De acordo com a informação dos encarnados revelada no Relatório e Contas relativo ao primeiro semestre de 2019/20 enviado à CMVM, o internacional peruano deixou a Luz para rumar ao Al Hilal a troco de 8,3 milhões de euros.



Por sua vez, o Boca Juniors pagou 9,8 milhões de euros por Salvio e Lisandro López. O extremo foi vendido por 6,8 milhões de euros e o central por três milhões.



O Benfica dá ainda conta de rendimentos que ascendem a 5,2 milhões de euros relacionados com transações de atletas como os empréstimos de Krovinovic (WBA) e de Ferreyra (Espanhol). Este montante engloba ainda valores referentes ao Mecanismo do Fundo de Solidariedade das transferências de Renato Sanches (Bayern Munique para o Lille), Cancelo (Juventus-Man. City) e de Jovic (do Eintracht Frankfurt para o Real Madrid).



Considerando todas as vendas do emblema da Luz, a que tem maior peso é a de João Félix. A saída do jovem português permitiu à SAD apresentar o melhor resultado financeiro da história do futebol português: 104,2 milhões de euros.



