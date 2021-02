O Sporting apresentou um resultado negativo de 6,9 milhões de euros no primeiro semestre da época 2020/21.

De acordo com a SAD leonina, este resultado apresentado no Relatório e Contas é consequência da pandemia de Covid-19. Segundo o documento, o Sporting teve uma redução de cerca de um terço (32 por cento) no volume de negócios para os 61,8 milhões, numa comparação com o período homólogo.

A SAD presidida por Frederico Varandas registou uma quebra de 8,9 milhões de euros em termos de receitas devido à realização de jogos à porta fechada, que afetaram também a venda de merchandising, as visitas e os eventos.

O Sporting comunica também uma redução dos gastos operacionais em 14,2 milhões (24 por cento), dos quais 6 milhões é redução dos gastos com pessoal (menos 17%)

Por sua vez, o passivo foi reduzido em 6,8 milhões de euros, numa tendência decrescente nos últimos três semestres.

Houve uma perda de 17 por cento nas transações de jogadores, apesar das vendas de jogadores na ordem dos 18,3 milhões de euros: com destaque para as transacções de Marcos Acuña (10,5 milhões acrescidos de variáveis) e Marcus Wendel (20,3 milhões acrescidos de variáveis).