O FC Porto apresentou esta quarta-feira um lucro de cerca de 34 milhões de euros no primeiro semestre da época 2020/21.

No documento apresentado, a SAD portista refere que «apesar do impacto adverso da pandemia» o resultado líquido apresentado no primeiro semestre do exercício 2020/21 foi positivo em 34,45 milhões de euros.

Para isso muito contribuiu o aumento significativo dos proveitos operacionais, excluindo transações de passes de jogadores, os quais foram 94,7 milhões de euros (mais 42 milhões do que na época passa), fundamentalmente devido à campanha dos dragões na fase de grupos da Liga dos Campeões desta temporada.

Este resultado foi conseguido apesar de um aumento «dos custos com o pessoal», pode ler-se no comunicado. Este valor aumentou cerca de 9,5 milhões de euros, principalmente devido aos prémios atribuídos aos jogadores pelas competições ganhas na época passada - campeonato e Taça de Portugal.

No documento, pode ler-se ainda que «as rubricas relacionadas com passes de jogadores (amortizações e perdas por imparidade com passes e proveitos/custos com transações de passes) tiveram um contributo bastante positivo, na ordem dos 28,18 milhões euros» para a SAD azul e branca.

A esse respeito, refira-se que o resultado das vendas de atletas subiu de 2,5 milhões no primeiro semestre da época passada para 43,2 milhões no primeiro semestre desta época, sobretudo devido às transações de Fábio Silva e Alex Telles.

Por fim, o ativo da SAD do FC Porto cresceu cerca de 80 milhões neste último semestre e é de agora 380 milhões e 339 mil euros. O passivo também cresceu, para 497 milhões e 339 mil euros (era de cerca de 452 milhões de euros no semestre anterior), mas a diferença no capital próprio diminuiu e situa-se agora nos 117 milhões de euros negativos.