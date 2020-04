Sadio Mané é atualmente uma das grandes estrelas e referências do Liverpool, treinado por Jurgen Klopp. Porém, em 2014, o técnico alemão tinha uma opinião um pouco distinta em relação ao avançado.

Quando orientava o Borussia Dortmund, Klopp reuniu-se com Mané (que atuava no Salzburgo) e o senegalês só não foi reforço do emblema germânico... porque o treinador não quis.

«A primeira vez que vi o Sadio foi em Dortmund. Vi um rapaz muito jovem sentado. Tinha um boné de basebol, parecia um rapper em ascensão e disse: 'Não tenho tempo para isto'. A nossa equipa era muito boa, precisava de alguém que podia tolerar não ser titular desde o primeiro momento», admitiu, num documentário da Rakuten TV sobre Sadio Mané, ao qual a Marca teve acesso.

Klopp não teve problemas em admitir o seu erro. «Com ele enganei-me. Ele seguiu a sua carreira e continuou o seu êxito no Salzburgo. No Southampton destacava-se de todos», concluiu.