Terminada a Taça das Nações Africanas (CAN), o Senegal é a equipa mais representada no onze ideal da prova com quatro jogadores.

O Egito, finalista vencido, tem três jogadores na melhor equipa da competição, seguido de Burkina Faso (dois), Camarões (um) e Marrocos (um).

O antigo portista Vicent Aboubakar, melhor marcador da prova, com oito golos, faz companhia a Sadio Mané e Mo Salah na frente de ataque. Edmond Tapsoba e Ibrahim Touré, ex-V. Guimarães, também constam da lista.

O onze ideal da CAN: Mendy (Senegal); Hakimi (Marrocos), Abdelmonem (Egito), Tapsoba (Burkina Faso), Saliou Ciss (Senegal); Mohamed Elneny (Egito); Nampalys Mendy (Senegal); Ibrahim Touré (Burkina Faso); Mo Salah (Egito); Vincent Aboubakar (Camarões) e Sadio Mané (Senegal).