Reduzido a nove elementos, Cabo Verde resistiu como pôde, mas não conseguiu contrariar o maior poderio do Senegal. Um golo de Sadio Mané aos 63 minutos desbloqueou a partida e Dieng, já no período de descontos, fez o 2-0 final.



Depois de uma fase de grupos cinzenta, os Leões de Teranga entraram com tudo e logo no primeiro minuto Mané acertou no poste. À passagem do minuto 20, Cabo Verde ficou reduzida a dez elementos por expulsão de Patrick Andrade - após o árbitro ver as imagens no videoárbitro.



Apesar da superioridade numérica, a seleção orientada por Aliou Cissé não conseguiu quebrar a resistência adversária. A tarefa dos senegaleses tornou-se ainda mais fácil quando o extremo do Liverpool foi atingido por Vozinha à entrada da área. O choque de cabeças deixou o guarda-redes de Cabo Verde bastante maltrato e quando já se preparava para ser substituído, foi expulso pelo árbitro argelino Benbraham.



Aos 63 minutos, quatro após a expulsão de Vozinha, Mané aproveitou uma bola perdida na área e atiru ao ângulo da baliza de Cabo Verde. Segundo golo do jogador dos «reds» nesta edição da CAN. Já com o adversário entregue, o Senegal chegou ao 2-0 por Dieng numa saída rápida de contra-ataque.



Nos quartos de final, o Senegal vai jogar contra o vencedor do duelo entre Guiné Equatorial e Mali, agendado para esta quarta-feira.