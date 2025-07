Chico Lamba é, oficialmente, reforço do St. Étienne até 2029. Conforme noticiado pelo Maisfutebol em tempo útil, o defesa central, de 22 anos, prepara a estreia no estrangeiro, depois de os franceses selarem acordo com o Arouca, num negócio que pode ascender aos oito milhões de euros, mediante objetivos de fácil alcance. Em simultâneo, os “Lobos” reservam dez por cento de mais-valia sobre uma futura venda.

Todavia, metade da verba da transferência para o St. Étienne segue para Alvalade, uma vez que o Sporting preservou 50 por cento dos direitos económico do jovem português.

«Estou muito feliz e orgulhoso por assinar com este grande clube. Quando era mais novo, assistia aos jogos e lembro-me do Aubameyang, por exemplo. Mal posso esperar», disse o defesa, aos meios do novo clube.

AO VIVO: siga todas as novidades do mercado de transferências.

Chico Lamba encerrou a última época como peça basilar do Arouca – com 28 jogos, um golo e uma assistência – e da Seleção sub-21, sendo titular nos quatro jogos do Europeu 2025. Foi contratado há um ano, proveniente da equipa B do Sporting, onde fez formação.

Quanto ao St. Étienne, este histórico emblema voltou a cair para a Ligue 2, depois do 17.º posto na Ligue 1. O campeonato arranca a 8 de agosto, no reduto do Laval.