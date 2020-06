O Desportivo das Aves não cumpriu a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais ao plantel referente aos meses de março e abril, informou a Liga em comunicado.



Segundo o organismo presidido por Pedro Proença, os avenses falharam o controle salarial e o assunto foi remetido para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.



Lembre-se que o líder da SAD do Desp. Aves, Wei Zhao, justificou o atraso nos pagamentos dos salários com as dificuldades económicas causadas pela pandemia de Covid-19. Welinton e Beunardeau rescindiram de forma unilateral o contrato por incumprimento salarial.

O comunicado da Liga:

A Liga Portugal informa que o CD Aves, Futebol SAD não cumpriu a sua obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores referentes aos meses de março e abril, com controle salarial até 15 de maio, ficando por executar o estabelecido no artigo 78.º A do Regulamento de Competições. Terminados os prazos regulamentares, tendo em conta o que está determinado no artigo acima referido, e também nos artigos 74 e 14 do Regulamento Disciplinar da Liga Portugal, informa-se que a Liga Portugal remeteu o assunto para o Conselho de Disciplina da FPF.