O vice-presidente do Sporting, Francisco Salgado Zenha, afirmou que ficou «sensibilizado com os jogadores do Sporting pela redução salarial» de 40 por cento.

«Não vou entrar em detalhe, todos receberam bem», disse o dirigente na Sport TV + sobre a reação dos futebolistas leoninos.

«A decisão foi colegial, comum, unânime, assinámos acordo com todos os jogadores cujo passe é detido pelo Sporting. Até fiquei sensibilizado pela forma como reagiram e se esforçaram por perceber que a situação era difícil», acrescentou.

«Queria deixar uma palavra especial aos capitães, sem eles não seria possível», concluiu sobre a reação do plantel.

Questionado sobre o facto de outros clubes, nomeadamente o Benfica, não ter anunciado uma redução de salários, Zenha respondeu: «Não conheço as contas dos outros clubes. Mas não acredito que outros clubes não sejam impactados como o Sporting foi. O Sporting tem recuperado de dificuldades, tem feito recuperação da estrutura de custos, com quase 15 milhões de euros de redução salarial. Muito me estranha se outros clubes passarem por esta situação sem nada fazerem. Se não o fizerem ainda bem, é sinal que podem.»

Noutro ponto, Francisco Salgado Zenha acredita que o campeonato «vai terminar porque todos os stakeholders têm interesse» que a Liga termine.

«Há uma condicionante óbvia que é a situação de saúde dos atletas», disse, para completar: «Agora, a minha opinião, seja ela polémica ou não. Se temos trabalhadores a exercerem funções diariamente, não vejo razões para os outros gradualmente não começarem. Os futebolistas são pessoas num grupo de risco? Eu acho que não. Desde que seja controlado, que haja um plano de prevenção muito forte e bem implementado faz todo o sentido que o entretenimento número um do país recomece.»

Esse reinício teria lugar em estádios vazios, pois «num curto prazo» Zenha não vê «que haja condições para porta aberta».

A terminar, o dirigente leonino afirmou apenas que espera receber a indemnização de Rafael Leão «o mais depressa possível».