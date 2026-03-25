O Sport Comércio e Salgueiros apresentou esta quarta-feira o projeto para o novo estádio. A formação do Porto, que compete no Campeonato de Portugal, apresentou todos os detalhes desta possível nova casa.

O clube teve, na semana passada, uma reunião com a Câmara Municipal do Porto, que contou com a presença do Vereador do Pelouro do Desporto, Juventude e Associativismo, Eng. Rodrigo Passos. Na reunião foi apresentado o projeto que tem sido desenvolvido aos longos dos últimos meses

«O projeto foi recebido com interesse e de forma positiva, tendo sido recolhidos contributos relevantes nesta fase. Toda a documentação foi entregue, seguindo agora para análise pelos departamentos de Desporto e de Urbanismo da Câmara Municipal do Porto, no sentido de ser estudada a sua viabilidade e concretização. Este é um projeto e uma ambição do Salgueiros, de Paranhos e do Porto!!!», escreveu o clube numa nota publicada nas redes sociais.

Veja, na galeria associada, o projeto para a nova casa do Salgueiros.