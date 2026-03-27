O Salgueiros apresentou à Câmara Municipal do Porto, esta quarta-feira, um projeto para a construção de um novo estádio em Paranhos, numa tentativa de resolver um problema antigo: a falta de casa própria.

Ainda assim, o município esclarece que a proposta está numa fase embrionária e «carece de uma análise técnica completa», não existindo, para já, qualquer definição sobre o modelo de execução, gestão ou exploração do futuro recinto.

A autarquia garante que o projeto será sujeito a uma «avaliação rigorosa», tendo em conta critérios urbanísticos, jurídicos, financeiros e patrimoniais, sublinhando que só depois desse processo será possível determinar se a infraestrutura representa uma mais-valia para a cidade.

O plano foi apresentado por iniciativa do clube, após vários meses de contactos entre as partes, e a sua evolução dependerá do cumprimento de todos os procedimentos legais.

O estádio idealizado pelos salgueiristas terá cerca de 5.000 lugares sentados e relvado natural, estando previsto para a zona da Charca de Arca d’Água, em Paranhos. Além da vertente desportiva, o projeto inclui áreas de lazer, ligação a espaços verdes e um parque de estacionamento subterrâneo com cerca de 700 lugares.

A localização fica a poucos minutos da sede do clube e muito próxima do antigo Estádio Vidal Pinheiro, demolido em 2006 para dar lugar a uma estação de metro.

Sem recinto próprio há quase duas décadas, o Salgueiros tem dividido a sua atividade por diferentes estádios da região, utilizando atualmente o Complexo de Campanhã.