A equipa de sub-19 Real Madrid bateu o Salzburgo por 2-1, em Nyon, e marcou encontro com o Benfica na final da Youth League que está marcada para as 17h00 de terça-feira. Os merengues estiveram a vencer por 2-0, permitiram que os austríacos reduzissem a diferença na segunda parte, mas seguraram a curta vantagem que lhes permite disputar a primeira final da sua história. Latasa, o avançado que abriu o marcador e é a principal referência ofensiva dos espanhóis viu um cartão amarelo que o afasta do jogo do título.

Uma vitória que permitiu à equipa liderada por Raul González, histórico avançado do Real Madrid, matar um borrego, uma vez que a equipa merengue já tinha chegado por três vezes às meias-finais [duas vezes eliminados pelo Benfica, outra pelo Bayern], mas, em sete edições da Youth League, nunca tinha chegado ao jogo do título, ao contrário do Benfica que já vai para a terceira final, apesar de também nunca ter vencido o título.

O Real Madrid entrou no jogo praticamente a ganhar, com o Salzburgo a proporcionar um verdadeiro brinde, logo aos 4 minutos, num mau atraso para o guarda-redes que permitiu a Marvin ganhar a bola e servir Latasa para o primeiro golo.

Um golo que desnorteou os austríacos que, logo a seguir, podiam ter consentido um segundo golo, aos 7 minutos, com Arribas a atirar ao poste. Raul, junto à linha, pedia «calma» aos seus jogadores, até porque pela frente estava a equipa mais ofensiva desta competição, mas foi mesmo o Real Madrid que voltou a marcar, aos 35 minutos, com mais uma assistência de Marvin, desta feita para o lateral Miguel Gutiérrez marcar.

O Real Madrid chegava ao intervalo com um pé na final, mas tinha ainda que sofrer por mais 45 minutos, até porque o Salzburgo reduziu a diferença logo a abrir a segunda parte, numa grande penalidade a punir uma falta de Santos sobre Adeyemi que Susic converteu.

O Real Madrid acabaria por sofrer mais um revés quando Latasa viu um cartão amarelo que o afasta da final, mas a verdade é que segurou a curta vantagem e, assim, garantiu a sua primeira final na Youth League.

Equipas iniciais:

SALZBURGO: Antosch; Dedic, Affengruber, Okoh, Gazibegovic; Sucic, Pokorny, Seiwald; Kjaergaard, Adeyemi e Adamu.

REAL MADRID: Fuidias; Santos, Ramón, Chust, Miguel; Blanco, Morante, Arribas; Marvin, Dotor e Latasa.