Samu Costa, médio do Maiorca, foi um dos jogadores da Seleção Nacional a reagir ao empate contra o México, em jogo de preparação para o Mundial 2026. Em declarações ao Canal 11, da FPF, Samu diz que a equipa fez um bom jogo.

«Acho que fizemos um bom jogo, é um jogo de preparação, mais do que vir aqui para ganhar, não há pontos em jogo, vimos aqui para nos preparar. Altitude muda um bocadinho as coisas, mas acho que fizemos um bom jogo, consentimos poucas oportunidades e podíamos ter feito golo na primeira parte», começou por analisar.

«Sim, a altitude faz diferença. Sentes a respiração diferente, a velocidade e a sensibilidade são diferentes. Acho que foi bom termos vindo aqui, agora temos outro teste nos Estados Unidos e a continuar a trabalhar. Temos uma grande Seleção, mas o mais importante é o dia-a-dia, comunicarmos e conhecermo-nos cada vez melhor», completou.

A nível individual, Samu somou a primeira internacionalização e voltou a vestir a camisola da Equipa das Quinas um ano e meio depois. Teve uma boa tentativa de fora da área que foi defendida pelo guarda-redes mexicano.

«Podia ter marcado. Deu para ter mais minutos com a Seleção, que é um objetivo meu, e continuar a aprender com os meus companheiros. Não estou focado na concorrência, estou focado em mim, no meu trabalho, se estou aqui é por mérito meu, pelo trabalho que tenho feito no clube. Quero continuar a fazer o meu trabalho e dificultar a escolha do selecionador», afirmou.