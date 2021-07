O futebolista Miguel Crespo, do Estoril, foi eleito o melhor jogador da II Liga na época 2020/2021. A distinção foi anunciada esta quinta-feira, na cerimónia dos sorteios das competições profissionais da nova época.

Crespo, médio de 24 anos, foi um dos obreiros do título do Estoril na II Liga, tendo feito um total de 30 jogos e cinco golos no campeonato.

Samu e Cassiano, ambos do Vizela, eram os outros candidatos ao prémio.