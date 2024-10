O avançado do FC Porto, Samu, brilhou esta terça-feira pela seleção sub-21 de Espanha, com um póquer na primeira parte, a abrir a goleada ante Malta, por 6-0, na qualificação para o Europeu da categoria.

Esta tarde, no rescaldo do jogo, o internacional jovem por Espanha faz manchetes no seu país natal, nomeadamente com grande destaque no As e na Marca, mas também noutras publicações, como o Mundo Deportivo, o Sport ou o Relevo.

Samu voltou em grande aos golos pelos sub-21, já que a última vez que tinha marcado pela seleção foi a 21 de novembro de 2023, ante a Bélgica. Nos quatro jogos seguintes, já todos em 2024, não tinha marcado.

Os jornais espanhóis são unânimes no que toca ao posicionamento de Samu após este jogo, referindo que o dianteiro do FC Porto “pede” para não voltar aos sub-21, que a seleção jovem já é pequena para ele e que, por isso, aponta à seleção principal.

Veja os destaques da imprensa espanhola na galeria associada e um pouco do que dizem de Samu.

As: «Furacão Samu»

«O avançado dos sub-21 marca quatro golos antes do intervalo na vitória de Espanha sobre Malta. Levava 11 meses sem marcar pela “La Rojita”.»

Marca: «A [seleção] sub-21 fica pequena para Samu»

«O avançado do FC Porto marcou quatro golos nos primeiros 45 minutos. A superioridade física do avançado, em relação aos defesas de Malta foi arrasadora.»

Mundo Deportivo: «Como está Samu!»

«O avançado de “La Rojita”, atualmente no FC Porto depois de ser vendido pelo Atlético de Madrid, completou uma primeira parte para recordar esta terça-feira, ante Malta.»

Sport: «A explosão de Samu»

«O avançado espanhol, de apenas 20 anos, leva 11 golos nos últimos oito jogos disputados.»

Relevo: «Samu pede para não voltar aos sub-21»

«Samu Omorodion muda para o póquer e pede para não voltar mais à [seleção] sub-21. Quatro golos do avançado, em 45 minutos, decidiram o cómodo triunfo de Espanha ante Malta (6-0). Leva 11 golos nos últimos jogos.