Esta temporada a UEFA implementa um novo modelo de fase final das suas competições. Em vez da tradicional fase de grupos, a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Liga Conferência estreiam a fase de liga.

Samu é um nome que fica ligado ao arranque deste novo formato, com dois emblemas portugueses a fazerem parte dessa história: o FC Porto, primeiro, e esta quarta-feira o Vitória de Guimarães.

Samu Omorodion foi o primeiro a marcar na fase de liga da Liga Europa, com o golo apontado no Estádio Aspmyra logo aos oito minutos do embate com o Bodo/Glimt há uma semana. O tento na Noruega, que não evitou o desaire dos dragões (3-2), abriu na altura o ativo por parte do avançado espanhol do FC Porto.

Já esta quarta-feira foi Samu Silva a entrar para a história, ao adiantar o Vitória de Guimarães no marcador no triunfo (3-1) frente aos eslovenos do NK Celje. O remate de pé esquerdo aos sete minutos foi o primeiro da fase de liga da Liga Conferência.