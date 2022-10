O nome Samuel Santos é lhe familiar? E se lhe disser que é o franzino Samuel Massas? Pois, o jovem que tornou-se conhecido graças à expressão «trintaaaaaaaa» cresceu e agora aos 28 anos sagrou-se vice-campeão de culturismo no World Amateur Bodybuilding Association (WABBA) Portugal.

«Éramos seis a competir e fiquei em segundo lugar contra atletas que já têm muitos anos de experiência e vários títulos. Foi a minha primeira competição. Fiz nove meses de preparação e mesmo assim fiquei em segundo lugar, como vice-campeão», contou Samuel em declarações à NiT.

Massas, como é conhecido, sempre foi apaixonado pelo fisioculturismo. Quando gravou o vídeo que publicou no YouTube estava no começo de uma longa caminhada, numa brincadeira com os amigos que estavam felizes pelos resultados que já tinham alcançado. O bícep que tinha um com perímetro 30 centímetros agora é muito maior. «Foi um sonho concretizado», revelou.

Samuel não se contentou com o segundo lugar e diz que não vai parar nas competições, tendo esperança de sair vitorioso já no dia 13 de novembro num outro concurso em Santarém, onde irá concorrer na mesma categoria.

Veja o vídeo de Samuel Massas: