O Benfica pronunciou-se esta segunda-feira sobre o insulto racista dirigido a Sandro Cruz, jogador da equipa B, no duelo com o Rio Ave, em Vila do Conde.

«Foram bem audíveis, no estádio e na transmissão televisiva, os insultos racistas proferidos ontem em Vila do Conde durante o jogo entre Rio Ave e Benfica B. Aquela adepta – e todos os que adotam comportamentos semelhantes – não têm lugar no Desporto. O racismo é abjeto, há muito que deveria ter sido expurgado da nossa vida em sociedade. Estamos solidários com o nosso atleta vítima desta agressão e reiteramos que o Benfica está e estará sempre muito empenhado na luta contra este flagelo da nossa sociedade», pode ler-se no boletim diário dos encarnados.

Após a vitória frente ao Sporting, Nélson Veríssimo também falou sobre o incidente, motivando um agradecimento de Sandro Cruz.

Veja o momento em questão: