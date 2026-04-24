«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

____________________

Sandro Vidigal, um miúdo diferenciado e com potencial para ser especial

Idade: 18 anos (28-07-2007)

Posição: Extremo Esquerdo/Direito

Clube: Sp. Braga

Pé preferencial: Direito

País: Portugal

Existe uma teoria que diz que os jogadores virtuosos estão a desaparecer do futebol, uma vez que o jogo cada vez é mais tático, mais dos treinadores e menos dos jogadores. Ora, para contrariar essa teoria, no verão de 2007, mais concretamente a 28 de julho de 2007, nasceu Sandro Vidigal, que pretende mostrar que é uma excepção à regra.

Menino nascido em Alcântara, Sandro passou pelo basquetebol e iniciou o percurso no futebol nos escalões de formação do Futebol Benfica, conhecido por Fofó. No escalão de sub-15 deu o salto para os campeonatos nacionais, passando pelo Belenenses, e terminou a sua formação no mesmo clube em que se estreou como sénior: o Sp. Braga, no qual se sagrou campeão nacional de juniores.

Sandro Vidigal, para além desta carreira nos clubes, tem juntado internacionalizações, pela seleção portuguesa em diversos escalões e com regularidade em termos de minutos de utilização.

Pontos fortes: imprevisibilidade, capacidade de jogar com os dois pés, competitividade

É um extremo que se destaca pela sua capacidade de jogar com os dois pés, o que lhe permite ser versátil nas ações e menos previsível para o adversário. Essa ambidestria facilita a receção, condução e passe em diferentes zonas do terreno, aumentando a fluidez do jogo. A imprevisibilidade é outro fator relevante, já que consegue variar soluções, alternando entre condução, passe curto e drible, dificultando a leitura por parte dos adversários.

A esta capacidade ofensiva acrescenta uma forte competitividade, evidente na intensidade com que disputa cada lance. É agressivo no bom sentido, não foge ao contacto e está sempre disponível para recuperar bola, contribuindo para o equilíbrio coletivo. A reação à perda é geralmente muito forte.

Pontos a melhorar: capacidade de decisão e influência direta ofensiva

No futebol atual, as marcações individuais vieram para ficar, fazendo com que este tipo de jogadores, os criativos, tenham de tomar decisões num curto espaço de tempo sobre quando devem arriscar, ou quando devem ser mais cautelosos. Este é um ponto que Sandro Vidigal pode melhorar no seu jogo: pode evoluir na tomada de decisão sob pressão, sobretudo em zonas interiores, onde precisa ser mais rápido e criterioso para evitar perdas em zonas sensíveis

Por fim, pode ser um jogador mais objetivo em zonas de finalização e consequentemente melhorar a sua influência ofensiva direta, com golos e assistências.

Potencial

Sandro tem contrato até 2030, neste momento atua com regularidade na equipa B, tendo efetuado este ano 8 jogos na equipa A, treinada por Carlos Vincens.

É o tipo de jogador que se costuma dizer que já não existe, irreverente, com futebol de rua, com capacidade de ultrapassar os adversários e procurar sempre mais uma finta. Alia a isso uma competitividade que muitas vezes estes jogadores não têm, capacidade de correr para reagir à perda e ganhar o duelo.

Não obstante, tem de definir melhor, principalmente em zonas mais baixas para evitar perdas que dão transições perigosas e em zonas mais altas para procurar mais vezes o último passe, para assistir um colega, ou mesmo a finalização.

Sandro tem coisas inatas, que por muitas vezes que um jogador treine é difícil ganhar, e isso permite-lhe ser diferenciado - e ser um ativo importante para o Sp. Braga. Obviamente será importante para ele jogar a níveis competitivos mais altos, para crescer e melhorar aquilo que ainda é urgente melhorar. É diferenciado, sendo um jogador com potencial e capacidade para jogar na equipa principal do Braga com alguma regularidade e fazer a diferença.