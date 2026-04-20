A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 20 de abril, é composta pelos números 5 - 7 - 15 - 24 - 26 - 31 e pelo número de sonho 4.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos. Não houve vencedores do primeiro prémio.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.