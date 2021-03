Autor de um grande golo na receção do Santa Clara ao Paços de Ferreira, Allano perspetivou a visita da equipa açoriana a casa do Sporting na próxima sexta-feira.

«A preparação durante a semana é a mais concentrada possível. [O Sporting é] primeiro na competição, ainda não perdeu em casa, mas estamos muito concentrados para chegar lá e alcançar o nosso objetivo», disse o extremo brasileiro, citado pela Lusa.

Allano mostrou-se confiante na conquista de uma vitória, apesar de reconhecer a qualidade do atual líder do campeonato. «O nosso objetivo é simples, no futebol só há a vitória. O único que vai ficar marcado na história do futebol é quem ganha títulos, quem ganha as partidas importantes, quem arranca os três pontos a uma equipa tão qualificada como o Sporting», afirmou.

Contratado durante o mercado de janeiro pelo Santa Clara, o jogador de 25 anos tem assumido maior protagonismo na equipa de Daniel Ramos, mas frisou que tem de continuar a trabalhar. «Eu não vim aqui para ser rotulado de titular da posição, vim ‘brigar’, vim disputar com os meus companheiros que estão aqui, fazendo o meu trabalho. Recebi a minha oportunidade no jogo passado e a equipa venceu bem.»