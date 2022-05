O Santa Clara anunciou esta quinta-feira a renovação do contrato de Mário Silva por mais duas épocas.

A sete de maio, ainda antes do final do campeonato, o técnico havia revelado que ia continuar no clube açoriano, mas uma semana depois, após o jogo com o Sporting, criticou a administração e adiantou que não esperava, afinal, renovar.

«Da minha parte, continuo a dizer que tenho total abertura para ficar no Santa Clara. Sempre disse que queria continuar, o clube também disse que queria que eu ficasse, mas na última semana começaram a surgir todas estas notícias. Quando dou a minha palavra, dou mesmo de verdade. Vivi num bairro social do Porto, e os meus pais ensinaram-me a honrar sempre a minha palavra. Há uma semana, faltava apenas o presidente assinar o contrato. Adiaram dia para dia, até ao limite final que era o dia do jogo, porque não é justo estarmos a pensar noutras coisas no dia do jogo», disse, na altura.

Ultrapassado o impasse, o Santa Clara confirmou mesmo a prolongação do vínculo do treinador, que chegou aos Açores no decorrer da época e guiou a equipa de Ponta Delgada a um sétimo lugar na Liga.