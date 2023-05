Accioly, treinador do Santa Clara, garante que ele e os jogadores ainda acreditam que podem chegar ao lugar de play-off de permanência, que está a quatro pontos, quando há nove em disputa.

«Faltam três jogos para o fim e precisamos de estar ao nosso melhor nível, à semelhança do que temos vindo a fazer. Temos de acreditar que é possível», declarou Accioly, citado pela Lusa.

«O nosso foco tem de ser 100 por cento no presente. De nada vale olhar para o futuro quando as coisas não estão definidas. Temos de nos focar na nossa semana de trabalho, no nosso presente, em preparar bem a equipa para o próximo jogo e transmitir confiança aos jogadores. Estamos vivos. Apesar de todas as dificuldades, estamos vivos», acrescentou.

O técnico brasileiro falava na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em casa do Sp. Braga, a contar para a 32.ª jornada, e admitiu que ser lanterna-vermelha pesa em qualquer equipa.

«Estar em último lugar não é nada fácil, seja em que circunstâncias e em que modalidade for. Agora o nosso último jogo com o Gil Vicente e esta última vitória trouxe um refresco à nossa equipa. Mostrou que somos capazes e que é possível chegar ao tão desejado lugar de play-off», sublinha.

O Santa Clara, 18.º e último classificado com 19 pontos, defronta o Sp. Braga, terceiro com 71, no domingo, às 18h, no Estádio Municipal de Braga, em jogo da 32.ª jornada da Liga.