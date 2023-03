Declarações do treinador do Santa Clara, Accioly, na sala de imprensa do estádio de São Miguel, após a derrota com o Rio Ave, por 2-0:

«Faltou-nos tentar prolongar o bom inicio de jogo por um período de tempo maior. Não fomos capazes. Não o conseguimos fazer. Mérito do adversário que foi melhor. Aproveitou as oportunidades que criou. O Gabriel fez uma grande exibição. Este [jogo] está fechado, não podemos resolver, nem podemos mudar. Agora é pensar no próximo.

[Sobre o facto de o melhor em campo ter sido o guarda-redes que sofreu dois golos] É uma derrota. Não somámos pontos. Era o nosso objetivo. Podíamos estar a ganhar 1-0 e o Gabriel fazer 10 defesas espetaculares. Isto é o jogo.

Nós, equipa técnica, temos investido nisso [na parte psicológica] porque é o nosso papel e é fundamental. Agora, é preciso também os jogadores mudarem o chip e perceberem que não basta só nós fazermos esse trabalho se eles não acreditarem. É continuar. Não vamos deitar a toalha ao chão. Quero ainda agradecer o apoio dos adeptos. Têm sido incansáveis.

Esperamos que nesta paragem possamos refletir bem sobre aquilo que tem sido feito. Nós, este grupo de trabalho. Para podermos na próxima jornada somar os pontos que tanto necessitamos.»