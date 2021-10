O treinador do Santa Clara, Nuno Campos, garantiu esta segunda-feira que os açorianos vão dar tudo em campo na receção ao FC Porto, em jogo da Taça da Liga.

«Vamos apresentar uma equipa que dá tudo em campo, que luta muito e que defende as cores do Santa Clara como se defendesse o melhor da vida deles. É isto que eu tenho sentido deles: um empenho nos treinos desde que cheguei. Só tenho de estar confiante para todos os jogos», disse o treinador, em declarações ao site do clube.

Depois da derrota caseira ante o Famalicão, por 2-0, o técnico de 46 anos espera uma reação forte dos seus jogadores: «Espero uma reação forte. Naturalmente, vamos ter um jogo muito difícil, com uma das oito melhores equipas da temporada passada na Liga dos Campeões na Europa e nós sabemos que vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados.»

Nuno Campos confessou que pondera fazer algumas alterações na equipa e garantiu que os seus jogadores vão tentar «impor ao máximo» as suas ideias de jogo.

«A nossa matriz de jogo é uma matriz positiva. É uma matriz dominadora, é uma matriz em que queremos assumir as despesas do jogo. Mas também sabemos que jogando contra uma das melhores equipas da Europa e do mundo, em muitos momentos vamos ter de baixar linhas», admitiu.

«Temos de sofrer em alguns momentos do jogo, mas não vamos encostar à nossa área a não ser em alguns momentos em que vamos ser obrigados a fazê-lo. Queremos disputar este jogo de forma clara», atirou.

O Santa Clara recebe o FC Porto esta terça-feira, em jogo da Taça da Liga, a partir das 19h00.