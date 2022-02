O treinador do Santa Clara, Mário Silva, em declarações na flash interview da BTV após a derrota frente ao Benfica (2-1), em jogo da 22.ª jornada da Liga:

[Análise] Não conseguimos pontuar, que era o que queríamos. Tínhamos a ambição de fazer um bom jogo, o que eu acho que fizemos, e ganhar. Não há nada a apontar aos jogadores, fomos uma equipa personalizada, não nos remetemos apenas à defesa. Respondemos bem ao poderio do Benfica, e na primeira parte conseguimos fazer um golo e levar perigo à baliza contrária. Na segunda parte acabámos por sofrer a reviravolta, mas a nossa luta continua. Ficou mais uma vez provado que estamos aqui para dar luta até ao fim. Agora é continuar e dar novamente uma resposta no próximo jogo. Acho que estivemos muito bem, estivemos personalizados e fortes, e agora é pensar no jogo do Portimonense.

[Surpreendido com as entradas de Yaremchuk e Taarabt?] Não fomos surpreendidos, estávamos preparados para todos os cenários, sabíamos o que tínhamos de fazer. O jogo decidiu-se em poucos minutos, o segundo golo afetou-nos um pouco, mas nem por isso deixámos de reagir. Saio feliz e satisfeito com os jogadores.

[Este já é um Santa Clara à imagem do treinador?] Nós temos de ter um Santa Clara à imagem do Santa Clara. O coletivo é que é importante.»