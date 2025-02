Vasco Matos promete um Santa Clara com «fome de vencer» frente ao Benfica na 22.ª jornada da Liga, garantindo que os açorianos pretendem contrariar a qualidade deste adversário.

«O nosso grande foco é o trabalho. É um compromisso muito grande. É um espírito entre todos. Temos fome de vencer, independentemente dos adversários. Nada vai mudar o nosso caminho. Vamos continuar a jogar com muita ambição, a lutar por aquilo que são os nossos valores e a nossa identidade. Queremos ser muito competitivos e lutar pelos pontos», referiu, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Questionado sobre o desgaste do Benfica e as lesões, Vasco Matos insistiu que o Santa Clara não prepara as partidas em função do adversário: «Do outro lado está uma grande equipa. Um plantel recheado de excelentes jogadores. A nossa abordagem é em função da nossa estratégia».

«Não mudámos nada esta semana. É olhar muito para dentro e perceber aquilo que temos de fazer. Vamos ter bola e vão existir vários momentos em que teremos de tomar boas decisões», terminou.

O Santa Clara, 5.º classificado, com 38 pontos, recebe o Benfica (2.º), na tarde sábado (18h de Lisboa). Esta partida da 22.ª jornada vai contar com arbitragem de Hélder Malheiro e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.