O Santa Clara está no mercado à procura de um treinador português e com experiência no futebol nacional, avançou o presidente da SAD açoriana, Bruno Vicintin.

«O perfil que procuramos é um treinador português com experiência na I Liga. Mesmo os que não tenham experiência na I Liga, que tenham experiência no campeonato português, mesmo que seja da II Liga», afirmou o dirigente numa conferência de imprensa no estádio de São Miguel, no dia seguinte a ter sido anunciada a rescisão de Mário Silva.

Bruno Vicintin considerou que este era o momento de «dar a cara» e apresentar as «desculpas aos adeptos e sócios» pelas recentes exibições da equipa.

Mário Silva deixou o comando técnico dos açorianos após a goleada sofrida na receção ao Sporting de Braga (4-0) e o adjunto Danildo Accioly vai orientar a equipa até ser encontrado um novo treinador.

Acompanhado pelo presidente do clube, Ricardo Pacheco, o líder da SAD assumiu que quer encontrar um treinador o «mais rápido possível», mas garantiu que vai tomar a decisão «com calma para não errar».

«Vejo que está a ser muita bobagem [disparates] plantada, principalmente por empresários. Ninguém recebeu proposta oficial do Santa Clara, nem chegou perto de fechar. Tivemos conversas com vários treinadores. Ainda não temos um nome. Estamos a dar toda a força ao Accioly», frisou.

O empresário brasileiro, que assumiu a posição maioritária na SAD há cinco meses, agradeceu o «profissionalismo» de Mário Silva e defendeu que os maus resultados são «culpa do projeto todo».

Bruno Vicintin avançou ainda que existem «três vagas» para preencher no plantel, mas as contratações vão esperar pelo novo treinador.

O líder da SAD garantiu também que a aposta no mercado brasileiro é para continuar, já que o «Santa Clara historicamente sempre teve jogadores brasileiros».

«O problema do Santa Clara não é o mercado brasileiro. O problema do Santa Clara é ter um acionista brasileiro. Essa xenofobia que a gente sofre em redes sociais não é para os atletas, porque o mercado do Santa clara sempre foi esse», criticou.

«Faltam três vagas. As críticas estão a ser tão grandes quanto ao mercado brasileiro que vamos tentar que essas três vagas não sejam ocupadas no mercado de brasileiro. Porém, sinceramente, não estou preocupado se o jogador é brasileiro, português ou alemão», acrescentou.

Bruno Vicintin sublinhou que trouxe «estabilidade financeira» ao clube, revelando que todos os funcionários «têm o seu ordenado até adiantado», o que, «no passado recente não aconteceu».

«Tivemos de pagar prémios de assinatura para jogadores que estão no clube desde 2018. (…) Posso garantir a todos adeptos e sócios que se não tivéssemos assumido o clube e feito os 'aportes' que fizemos, o Santa Clara teria muita dificuldades em sobreviver este ano», rematou.

Esta temporada, no campeonato, os açorianos somam oito derrotas, quatro empates e três vitórias. Ocupam o 15.º lugar, com 13 pontos.