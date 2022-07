Os novos equipamentos do Santa Clara, que entrarão em campo na época 2022/23, são um reforço do vínculo do clube ao arquipélago dos Açores.

A camisola principal divide-se em tons vermelhos, claros e escuros, em representação da lava «que percorreu quilómetros e que os Açores formaram, de onde nasce o Santa Clara». Já as vestes alternativas, são inspiradas no Oceano Atlântico que tem em comum a «dignidade e gigantez» com as gentes do arquipélago. As linhas e encruzilhadas simbolizam os rasto marítimo.

Nota ainda para as mangas de ambas as camisolas que têm cravado o nome das nove ilhas.

Veja os novos equipamentos na galeria associada ao artigo.