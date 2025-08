O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, prometeu uma equipa com uma ambição «muito grande» no duelo com os norte-irlandeses do Larne, a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

«Sabemos que vamos encontrar um adversário com características muito específicas. Não vai ser fácil, mas a ambição é muito grande. Claro que sabemos que temos de estar no nosso melhor, de ser muito rigorosos, exigentes, pois não haverá facilidades», disse o treinador, em conferência de imprensa.

Os açorianos chegaram a esta fase após terem superado os croatas do Varazdin, com um agregado de 3-2 na eliminatória. Vasco Matos assumiu que a falta de experiência nas competições europeias «sentiu-se um pouco», mas sublinhou que os jogadores estão «mais preparados».

«Hoje estamos mais preparados e mais conscientes e percebemos claramente que podemos competir com estas equipas, representando os Açores e Portugal. Temos capacidade e qualidade, mas temos de ser sérios e rigorosos», frisou.

O encontro vai acontecer três dias antes da estreia do Santa Clara na Liga, frente ao Famalicão, no domingo. «Foi para isso que nos preparámos. Estas são as situações que gostamos, com muitos jogos. Preparámos o plantel para isso mesmo, acreditamos muito em todos, e neste jogo entrarão aqueles que eu acreditar que são os melhores para tentar ganhar este jogo.»

O Santa Clara defronta o Larne na quinta-feira, às 20h00 (hora de Lisboa), no estádio Ballymena Showgrounds, em Antrim, na Irlanda do Norte, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.