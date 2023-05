Costinha anunciou esta quinta-feira que foi dispensado do Santa Clara «por decisão administrativa», numa mensagem publicada nas redes sociais.

«Por decisão administrativa, de hoje em diante, não farei mais parte do plantel profissional do Santa Clara, tendo sido dispensado o meu contributo», lê-se, na nota do médio de 30 anos.

Costinha diz que a passagem pelo emblema açoriano foi um «capítulo bonito», mas lembrou também a grave lesão que sofreu e que lhe podia ter acabado com a carreira.

«Toquei o céu mas passei pelas profundezas do inferno. Atingi o ponto mais alto da minha carreira ao representar os Açores e o Santa Clara numa competição europeia e ao fazer parte de equipas que ousaram escrever história, batendo sucessivos recordes. Sofri também uma grave lesão que podia ter colocado em risco a minha carreira mas levantei-me com a força e a fibra que caraterizam os verdadeiros bravos açorianos.»

«A todos aqueles que me ajudaram ao longo deste percurso, desde atletas, equipas técnicas, funcionários e diretores uma palavra de gratidão eterna é tudo aquilo que vos posso dar. Saio do clube mas o verdadeiro espírito dos bravos açorianos não morre e permanecerá sempre em mim», conclui o futebolista.

Costinha chegou ao Santa Clara, atual último classificado da Liga, na época de 2019/20: fez 64 jogos e marcou um golo.

Na publicação, foram vários os antigos companheiros a deixarem uma palavra a Costinha, entre os quais Morita, médio que foi contratado pelo Sporting ao Santa Clara. «Não vou esquecer a tua assistência para o meu primeiro golo. Ansioso pelo teu novo capítulo», escreveu o japonês.